Про це інформує росЗМІ.

У місті тимчасово окупованого Криму внаслідок вчорашньої атаки дронів на залізничну станцію є пошкодження. Зокрема локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади.

"Серйозні пошкодження після атаки дронів зафіксовані, як мінімум, за п'ятьма адресами. Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), одна - це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що в магазині наскрізне поранення грудної клітини отримав 33-річний місцевий житель Костянтин Ільїн.

На станції виникли перебої з електропостачанням депо.