РосЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію
Окупаційна вдала повідомила про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої
Про це інформує росЗМІ.
У місті тимчасово окупованого Криму внаслідок вчорашньої атаки дронів на залізничну станцію є пошкодження. Зокрема локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади.
"Серйозні пошкодження після атаки дронів зафіксовані, як мінімум, за п'ятьма адресами. Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), одна - це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що в магазині наскрізне поранення грудної клітини отримав 33-річний місцевий житель Костянтин Ільїн.
На станції виникли перебої з електропостачанням депо.
- Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої.
- Після нічних вибухів у місті Джанкої пів острова Крим, окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
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