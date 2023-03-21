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РосЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію

21 березня, 2023 вiвторок
12:41
війна з Росією

Окупаційна вдала повідомила про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої

Про це інформує росЗМІ.

У місті тимчасово окупованого Криму внаслідок вчорашньої атаки дронів на залізничну станцію є пошкодження. Зокрема локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади.

"Серйозні пошкодження після атаки дронів зафіксовані, як мінімум, за п'ятьма адресами. Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), одна - це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що в магазині наскрізне поранення грудної клітини отримав 33-річний місцевий житель Костянтин Ільїн.

На станції виникли перебої з електропостачанням депо.

  • Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої.
  • Після нічних вибухів у місті Джанкої пів острова Крим, окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. 
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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