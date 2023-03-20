У тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи, - соцмережі
Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про можливу атаку дронів на військові об'єкти у Джанкої
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
Повідомляється, що у Джанкої пролунали вибухи. Тимчасово окуповане місто можливо атакували безпілотники.
Станом на 21:50 відомо про відсутність електроенергії в населеному пункті.
На карті DeepState видно, що в тимчасово окупованому місті є військовий аеродром російського війська.
Повідомляється, що атакували аеродром саме українські дрони. Росіяни відкрили по БПЛА вогонь, є збиті об'єкти.
У коментарях користувачі обговорюють вибухи в Джанкої.
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