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У тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи, - соцмережі

20 березня, 2023 понедiлок
21:55
війна з Росією Окупований Крим

Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про можливу атаку дронів на військові об'єкти у Джанкої

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що у Джанкої пролунали вибухи. Тимчасово окуповане місто можливо атакували безпілотники.

Станом на 21:50 відомо про відсутність електроенергії в населеному пункті.

На карті DeepState видно, що в тимчасово окупованому місті є військовий аеродром російського війська.

Повідомляється, що атакували аеродром саме українські дрони. Росіяни відкрили по БПЛА вогонь, є збиті об'єкти.

У коментарях користувачі обговорюють вибухи в Джанкої.

  • Вдень 31 грудня у Джанкої на півночі Криму прогриміли вибухи. 
  • 17 січня Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, розповів, що у Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ
  • Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, повідомив, що у наслідок обшуків було арештовано шестеро людей, яким загрожує надвисокий термін ув'язнення.  
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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