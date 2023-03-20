У тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи, - соцмережі

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що у Джанкої пролунали вибухи. Тимчасово окуповане місто можливо атакували безпілотники.

Станом на 21:50 відомо про відсутність електроенергії в населеному пункті.

На карті DeepState видно, що в тимчасово окупованому місті є військовий аеродром російського війська.

Повідомляється, що атакували аеродром саме українські дрони. Росіяни відкрили по БПЛА вогонь, є збиті об'єкти.

У коментарях користувачі обговорюють вибухи в Джанкої.