Про це він розповів в етері Еспресо.

"24 січня відбулися масові обшуки та арешти у домах кримських татар у Джанкойському районі. Цей район вже стає російським військовим хабом, де накопичується зброя та особовий склад армії РФ, а потім їх вже відправляють до окупованих районів Херсонської області. ФСБ Росії звинуватило шість наших людей у тому, що вони є терористами, виконують завдання українських спецслужб і здійснюють диверсії на території Криму", - розказав голова меджлісу кримськотатарського народу.

Рефат Чубаров зауважив, що цим людям загрожує надвисокий термін ув'язнення, від 14 до 19 років.

"Вчора, 27 січня, місцевий окупаційний Сімферопольський суд приймав рішення щодо запобіжних заходів арештованим. До суду вийшли кримські татари, щоб продемонструвати єдність і дати моральну підтримку людям, які потрапили під арешт. І вчора 34 наших громадян були заарештовані, а сьогодні їм дали адміністративні покарання у вигляді ув'язнення від 10 до 15 діб", - повідомив Чубаров.

Раніше голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що росіяни влаштували обшуки в будинках трьох кримських татар: двох із них відвезли в невідомому напрямку

4 січня Кримська правозахисна група проінформувала, що окупанти готуються відправити незаконно засудженого кримського татарина Абдурахманова до колонії в РФ

17 січня Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, розповів, що у Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ

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