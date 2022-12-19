Про це повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що обшук провели селі Медведівка Джанкойського району Криму в домівках трьох братів - Ернеста, Марлена та Амета. З них затримали перших двох.

Чуборов уточнив, що про причини проведення обшуків росіяни не повідомили.

Центр прав людини ZMINA з посиланням на кримську правозахисницю Лілю Гемеджи додає, що двох братів Ахаєвих російські окупанти, імовірно, зараз катують. Також є ймовірність, що вони застосовують й інші незаконні методи слідчих дій стосовно затриманих.

Центр зазначає, що таких висновків Гемеджи дійшла з огляду на те, російська окупаційна влада приховує місце перебування Ернеста та Марлена. Також загарбники не допускають адвоката для проведення дослідчих чи слідчих дій.

ZMINA пише, що рідним уже вдалося з'ясувати геолокацію гаджетів, які вилучили в братів Ахаєвих. Так було встановлено, що вони перебувають у будівлі незаконного формування "управління ФСБ м. Джанкой".

Наразі сторона захисту звернулася зі скаргами до так званого прокурора Республіки Крим, "військово-слідчих відділків" у Джанкої та Сімферополі, "МВС Республіки Крим" та до псевдополіції в Джанкої.

9 грудня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких становить понад 1300 років.