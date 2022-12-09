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Окупаційна влада РФ винесла кримським політв’язням вироків сумарно на понад 1300 років ув’язнення, - Джапарова

9 грудня, 2022 п'ятниця
00:35
війна з Росією Третє засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, а загальний термін ув’язнення їх уже становить понад 1300 років

Про це розповіла на засіданні Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Джапарова повідомила, що на сьогодні понад 140 громадян України залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця кількість продовжує зростати. 

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, а загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років. 

Еміне Джапарова зазначила, що МЗС проводить відповідні інформаційні кампанії задля постійного привернення уваги до питання українських політичних в’язнів у рамках заходів високого рівня, включення вимог щодо звільнення незаконно ув’язнених до резолюцій та заяв міжнародних організацій. 

"Разом з тим, ми використовуємо і більш персоніфіковані підходи та проєкти. Продовжується реалізація ініціативи публічного адвокаційного менторства над громадянськими журналістами, незаконно ув’язненими Росією. Адвокаційні ментори висвітлюють питання незаконного ув’язнення громадянських журналістів у Криму, поширюють на своїх сторінках у соціальних мережах пости та використовують свою світову популярність для привернення уваги до українських громадян, незаконно ув’язнених Росією", – додала вона.

Участь у засіданні взяли рідні політв’язнів, представники уряду та парламенту, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу, члени неурядових громадських правозахисних організацій.

Довідково. Платформа міжнародних дій зі звільнення РФ українських політичних в'язнів – неформальний механізм, ініційований у липні 2020 року МЗС України. Має на меті об’єднання зусиль урядового сектору та громадянського суспільства, залучених до звільнення громадян України, яких незаконно утримує Росія за політичними мотивами.

  • Очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 24 листопада у Ростові-на-Дону південний окружний військовий суд РФ виніс вироки трьом журналістам та двом активістам кримськотатарського національного руху

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