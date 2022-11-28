Про це він розповів в етері Еспресо.



"Гаряча фаза війни та тяжкі бої на фронті віднесли на другий-третій рядок ситуацію у Криму, але не забуваємо, що там наші громадяни. От буквально чотири дні тому, 24 листопада, у Ростові-на-Дону відбулося чергове засідання південного окружного військового суду РФ, де кримських татар майже всіх судять як терористів та екстремістів. І от цей суд присудив наших співвітчизників до 13 та 14 років ув'язнення. Трьом журналістам дали по 14 років позбавлення волі: Осман Аріфмеметов, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалієв. Також у цей день було засуджено і двох активістів кримськотатарського національного руху, Яшара Муєдинова та Енвера Аметова, яким дали по 13 років ув'язнення", - розказав голова Меджлісу.



Рефат Чубаров зауважив, що докладаються зусилля для того, щоб президент Туреччини у всіх пропозиціях щодо реалізації певних проєктів, як то зерновий чи з металу, чи аміаку, не забував про звільнення громадян України, мешканців Криму.

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