В інтерв'ю Sky News заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов спрогнозував, що ЗСУ можуть відновити контроль над Кримом вже до кінця грудня 2022, а війна в Україні, ймовірно, закінчиться до кінця весни наступного року.

"Є такий феномен як "чорний лебідь" Я вважаю, в Росії може статися це явище, що, імовірно, зробить внесок у наш успіх на Кримському півострові. Звісно, ще є варіант збройного розв'язання питання, з комбінацією сил та засобів. Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Це можливо? Так – не виключено", - зазначив Гаврилов.

На питання британської журналістки Дебори Хейнс щодо ситуації в Росії Гаврилов відповів:

"Як реаліст, я вважаю, що ЗСУ мають діяти за планом та накопичувати резерви. Звісно, росіяни ще будуть надсилати (на фронт,- ред.) багато військових, і в такому разі війна триватиме ще певний час. Однак я відчуваю, що збройний конфлікт завершиться до кінця весни".

Що стосується перспективи мирних переговорів із Кремлем, Гаврилов сказав, що вони відбудуться лише тоді, коли російські війська будуть готові залишити кожен дюйм України, включаючи Кримський півострів. Він також наголосив, що Україна ніколи не припинить воювати до перемоги:

"Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт – це лише продовження цієї війни проти існування України як нації", - стверджує заступник міністра оборони.

У відеозверненні від 18 листопада Володимир Зеленський зазначив, що "на жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом, усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції, на визначених ділянках готуємо майбутні успіхи".

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