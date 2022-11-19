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Зеленський проанонсував нові успіхи ЗСУ

19 листопада, 2022 субота
03:32
війна з Росією Звільнений Херсон, Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військове керівництво готує майбутні успіхи на визначених ділянках фронту

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Лише за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої. На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи", - заявив президент України.

Володимир Зеленський також окремо відзначив роботу українців на Донеччині.

"Я хочу сьогодні особливо відзначити прикордонників Харківського та Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Це те, що треба, хлопці! Дякую вам! Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати", - йдеться у зверненні.

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Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
наступ ЗСУ
деокупація України
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