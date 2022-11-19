Зеленський проанонсував нові успіхи ЗСУ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що військове керівництво готує майбутні успіхи на визначених ділянках фронту
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Лише за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої. На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи", - заявив президент України.
Володимир Зеленський також окремо відзначив роботу українців на Донеччині.
"Я хочу сьогодні особливо відзначити прикордонників Харківського та Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Це те, що треба, хлопці! Дякую вам! Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати", - йдеться у зверненні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе