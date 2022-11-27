У тимчасово окупованому Сімферополі активісти нагадали, кому належить Крим насправді

Про це йдеться у телеграм-каналі руху "Жовта Стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" в Сімферополі продовжують поширювати символ руху громадянського спротиву - жовту стрічку! Український спротив все більше набирає обертів в Криму!", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, патріоти розвісили по місту оголошення з надписом "Крим - це Україна. Не тільки з 1954, а Завжди!".

Нагадаємо, активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли в тимчасово окупованому Енергодарі 2000 проукраїнських листівок