У тимчасово окупованому Сімферополі активісти нагадали, кому належить Крим насправді
У тимчасово окупованому Криму активісти "Жовтої Стрічки" проводять акції. Зокрема, у Сімферополі вони нагадали, чий Крим
Про це йдеться у телеграм-каналі руху "Жовта Стрічка".
"Активісти руху "Жовта Стрічка" в Сімферополі продовжують поширювати символ руху громадянського спротиву - жовту стрічку! Український спротив все більше набирає обертів в Криму!", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, патріоти розвісили по місту оголошення з надписом "Крим - це Україна. Не тільки з 1954, а Завжди!".
- Нагадаємо, активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли в тимчасово окупованому Енергодарі 2000 проукраїнських листівок
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