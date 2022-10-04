У тимчасово окупованому Енергодарі в окупантів "під носом" розклеїли дві тисячі проукраїнських листівок, - міський голова
Активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли в тимчасово окупованому Енергодарі 2000 проукраїнських листівок
Про це в своєму Telegram повідомляє міський голова Дмитро Орлов
Орлов пише, що окупанти "в черговий раз примудрилися пропустили повз себе 2000 листівок, які були поширені в Енергодарі".
"Ми абсолютно переконані в тому, що наш громадянський протест буде поширюватись! Щодня ми отримуємо купу заявок на вступ до нашого руху", - заявила "Жовта стрічка" у своєму Telegram.
"Жовта стрічка" - громадський рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Активісти відомі своїм розповсюдженням проукраїнської символіки, агітаціями та мітингами проти окупаційного режиму.
- В тимчасово окупованому Криму активізувався рух спротиву. У населених пунктах на всій території тимчасово окупованого півострова з'являються протестні написи та заклики до протидії російським загарбникам.
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