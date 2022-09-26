Про це йдеться на facebook-сторінці представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

За інформацією представництва, у Саках невідомі розписали стіну будівлі написом "Ні моГилізації". Схожі написи в різних варіаціях з’являються по всій території тимчасово окупованого Кримського півострова. Окрім того, учасники руху Опору поширюють ідеї про створення загонів самооборони, метою яких є протидіяти злочинній мобілізації.

Також активно чинить спротив окупантам рух "Жовта стрічка". Активісти руху розклеюють листівки на вулицях населених пунктів тимчасово окупованого Криму, а також збирають про ворога інформацію, яка може знадобитися для звільнення українського півострова. Окрім того, "Жовта стрічка" закликає населення виступати проти незаконних "референдумів" і не комунікувати з рашистами.

Завдяки активним діям руху "Кримські бойові чайки" в містах Криму з’явилися плакати "Геть з України, москаль некрасівий", "Спалений військкомат – єдиний спосіб уникнути мобілізації" та чайка з жовтою стрічкою і з написом "Ті, що надихнули нас. Разом поборемо!".

У представництві президента в АР Крим нагадали, що ті громадяни України, які хочуть залишити територію півострова й не можуть терпіти окупацію та тотальну пропаганду загарбників, можуть скористатися інструкцією. У ній містяться пояснення щодо того, як можна виїхати з тимчасово окупованого Криму. https://cutt.ly/yF5WjUq

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