Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо мобілізації у Криму, то у липні росіяни почали створювати комісії та проводити часткову мобілізацію, роздали понад 60 тисяч повісток. Нам стало відомо, що зараз вони проводять подомовий обхід і збирають інформацію, скільки мешкає людей у тому чи іншому помешканні. Також ми знаємо, що в окупантів є список, який має назву "Список осіб кримськотатарської національності, що ухиляються від служби у збройних силах РФ". Тому, ми попереджаємо всіх, хто нам відомий за цим списком, щоб вони знали, що їх розшукують, тому що написано, що ці особи підлягають до розшуку. Таким чином, мобілізація продовжується, але не в активній хвилі", - повідомив член меджлісу кримськотатарського народу.

Ескендер Барієв підсумував, що обходи по домівках та збір даних, також розшук людей за списками - це все ознаки того, що окупанти намагаються поповнювати лави збройних сил РФ для подальшої відправки на війну в Україну.

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