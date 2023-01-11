Росія обмежила виїзд військовозобов’язаних, навіть обмежено придатних, - розвідка
Російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни наказ, згідно з яким з 9 січня в Росії обмежують виїзд для військовозобов'язаних, навіть для обмежено придатних
Про це повідомили в Головному управління розвідки.
"В тексті зазначено: "З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" і "В", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що відтепер для всіх перелічених категорій громадян буде закрито виїзд за територію Росії з усіх пунктів пропуску в усіх напрямках. Крім того, виїзд заборонять і громадянам категорії "В", тобто таким, які є обмежено придатними до військової служби. У мирний час їх звільняють від призову та військових зборів і зараховують до запасу.
ГУР нагадує, що раніше вже повідомляли про нову хвилю мобілізації в Росії. Зазначали, що головною під час неї буде кількість, а не якість мобілізованих та наданої їм техніки. Наголошують, що на екіпірування та підготовку мобілізованих знадобиться близько двох місяців.
- 7 січня заступник керівника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що нову хвилю мобілізації в Росії можуть оголосити 15 січня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе