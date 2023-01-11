Росія обмежила виїзд військовозобов’язаних, навіть обмежено придатних, - розвідка

Про це повідомили в Головному управління розвідки.

"В тексті зазначено: "З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" і "В", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що відтепер для всіх перелічених категорій громадян буде закрито виїзд за територію Росії з усіх пунктів пропуску в усіх напрямках. Крім того, виїзд заборонять і громадянам категорії "В", тобто таким, які є обмежено придатними до військової служби. У мирний час їх звільняють від призову та військових зборів і зараховують до запасу.

ГУР нагадує, що раніше вже повідомляли про нову хвилю мобілізації в Росії. Зазначали, що головною під час неї буде кількість, а не якість мобілізованих та наданої їм техніки. Наголошують, що на екіпірування та підготовку мобілізованих знадобиться близько двох місяців.

7 січня заступник керівника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що нову хвилю мобілізації в Росії можуть оголосити 15 січня.