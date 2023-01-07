Про це заявив заступник керівника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє The Guardian.

Очікується, що чергову мобілізацію оголосять 15 січня, після зимових свят. Новоспечених мобілізованих кинуть на війну для низки російських наступальних операцій навесні та влітку у східних та південних областях України.

"Ми розраховуємо, що вони будуть вести наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, в Запорізькій, а оборонятися – на Херсонщині і Криму. Це та кількість людей, яка їм буде потрібна для виконання такого завдання", - пояснив він.

Росії потрібно близько двох місяців, щоб зібрати військові формування. Однак, будь-який успіх противника на полі бою залежатиме якісного оснащення та підготовки.

Посадовець зауважив, що багато чого залежатиме від продовження постачання озброєння від країн Заходу в Україну для підготовки та оснащення нових резервних підрозділів сил оборони.

При цьому поразка Росії на цьому етапі упродовж 6-7 наступних місяців означатиме "крах" президента РФ Володимира Путіна, додав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 1 січня Скібіцький заявив, що у 2023 році росіяни намагатимуться повністю захопити Донеччину та утримати окуповані території.

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