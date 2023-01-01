Про це Скібіцький заявив у етері національного телемарафону.

За його словами, у РФ завершився перший етап мобілізації, тому українська розвідка очікує, що на початку нового року росіяни зосередяться на підтягуванні резервів військ до наших кордонів.

"Очікуємо введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ. Ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - сказав Скібіцький.

26 грудня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що взимку ситуація на фронті докорінно не зміниться.

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