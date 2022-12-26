Про це Буданов заявив у інтерв'ю LIGA.net.

"Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об’єктивних причин. Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатись" наступати – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня", - сказав Буданов.

Він додав, що росіяни також намагаються концентрувати свої сили північніше Бахмута та в напрямку Запоріжжя.

"Але ми не бачимо реальної спроможності чогось домогтись. Росіяни вже робили кілька спроб невеликих локальних наступів. Всі вони були заздалегідь виявлені та закінчилися для них нічим. Тому докорінної зміни ситуації з боку Російської Федерації зараз ми не очікуємо. Коментувати наші дії я не буду", - зазначив Буданов.

26 грудня Кирило Буданов заявив, що Україна звільнятиме окупований РФ Крим за допомогою зброї та дипломатії.

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