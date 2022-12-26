Про це Буданов розповів у інтерв'ю LIGA.net.

За словами керівника ГУР, він не звертає уваги на застереження західних аналітиків про небезпеку звільнення Криму військовим шляхом, оскільки звільнити окупований півострів винятково дипломатичним шляхом буде неможливо.

"Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - сказав Буданов.

Він наголосив, що Крим буде повернуто комбінованим шляхом.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - підкреслив Буданов.

17 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна готова воювати за окупований росіянами Крим.

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