Путін вирішив збільшити армію до 1,5 млн і посилити кордон із Фінляндією

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Президентом Російської Федерації ухвалено рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців. Гарантовано забезпечити військову безпеку держави, захистити нові суб'єкти і критично важливі об'єкти Російської Федерації можливо тільки за рахунок посилення ключових структурних компонентів Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Шойгу заявив, що збільшення чисельності військ і "масштабні зміни" складу ЗС Росії будуть проводитися протягом 2023-2026 років.

Разом зі збільшенням чисельності армії планується сформувати новий армійський корпус і два військових округи на кордоні з Фінляндією.

Раніше вже повідомлялося, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.

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