Шойгу запропонував Путіну вдруге за рік збільшити чисельність збройних сил РФ
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідну заяву Сергій Шойгу зробив 21 грудня після засідання розширеної колегії міноборони РФ, в якій брав участь російський диктатор Володимир Путін.
"Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом – до 695 тис. осіб", – сказав Шойгу.
Якщо ініціативу Шойгу буде підтримано, то збільшення чисельності російської армії стане другим за 2022 рік. У серпні Путін підписав указ, яким чисельність військовослужбовців у збройних силах збільшується до 1 млн 150 тис. 628 осіб. Він набуває чинності з 1 січня 2023 року.
- 25 серпня Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність військовослужбовців у збройних силах РФ до 1 млн 150,6 тис. осіб.
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