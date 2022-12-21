Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву Сергій Шойгу зробив 21 грудня після засідання розширеної колегії міноборони РФ, в якій брав участь російський диктатор Володимир Путін.

"Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом – до 695 тис. осіб", – сказав Шойгу.

Якщо ініціативу Шойгу буде підтримано, то збільшення чисельності російської армії стане другим за 2022 рік. У серпні Путін підписав указ, яким чисельність військовослужбовців у збройних силах збільшується до 1 млн 150 тис. 628 осіб. Він набуває чинності з 1 січня 2023 року.

25 серпня Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність військовослужбовців у збройних силах РФ до 1 млн 150,6 тис. осіб.

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