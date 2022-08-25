Путін встановив штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб

Про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на указ президента РФ.

Документ опубліковано на порталі правової інформації.

Указ набирає чинності з 1 січня 2023 року. У ньому зазначено, що чисельність військовослужбовців у збройних силах становитиме 1 млн 150 тисяч 628, решту – цивільний персонал.

У листопаді 2017 року президент РФ своїм указом встановив чисельність російських збройних сил – 1 млн. 902 тис. 758 осіб. 1 млн 13 тис. 628 їх є військовослужбовцями, інші – цивільний персонал.

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