Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила в ефірі Радіо Свобода.

"Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити", - наголосила вона.

Окупанти намагатимуться якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, бо безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння та особового складу. Але ЗСУ продовжують роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними, зауважила Гуменюк.

В ОК "Південь" зазначають, що ця атака є "одним з елементів плану, який передує активним діям". Зокрема, це необхідно для виснаження логістики ворога.

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"Ворог у Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки що це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати про те, чим саме був уражений ворог. Наразі ми говоримо про те, що атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, на які всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть припинення її – це запорука вдалих дій на потім", – сказала речниця.

Гуменюк зауважила, що панічні настрої серед влади окупованого Криму "вже панують".

"Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони", - додала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру.