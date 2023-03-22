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У Джанкої вибухи пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе, - ОК "Південь"

22 березня, 2023 середа
05:36
війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Вибухи у тимчасово окупованому Джанкої призвели до пошкодження вузлової станції, її використання поки що неможливе. Зокрема, це було необхідно для виснаження логістики ворога

Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила в ефірі Радіо Свобода.

"Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити", - наголосила вона.

Окупанти намагатимуться якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, бо безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння та особового складу. Але ЗСУ продовжують роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними, зауважила Гуменюк.

В ОК "Південь" зазначають, що ця атака є "одним з елементів плану, який передує активним діям". Зокрема, це необхідно для виснаження логістики ворога.

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"Ворог у Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки що це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати про те, чим саме був уражений ворог. Наразі ми говоримо про те, що атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, на які всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть припинення її – це запорука вдалих дій на потім", – сказала речниця.

Гуменюк зауважила, що панічні настрої серед влади окупованого Криму "вже панують".

"Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони", - додала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру.

  • Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої.
  • Після нічних вибухів у місті Джанкой пів острова Крим, окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. 
  • А росЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки по Джанкою.
  • У Збройних Силах України заявили, що вибухи на залізниці в тимчасово окупованому місті - сигнал загарбникам, що час виїжджати. Згодом у Генштабі розповіли, що метою ударів по тимчасово окупованому Джанкою було зупинення логістичного забезпечення РФ у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні.
Росія
Крим
зброя
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
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