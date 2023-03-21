Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Військовий експерт дав коментар щодо удару по тимчасово окупованому Джанкою, який стався 20 березня.

"Ми маємо дуже приємний парадокс, коли реальний досягнутий ефект від цього удару, значно перевищує за своїм рівнем впливу, а ніж той, який заявляється. З логістичної точки зору, ефект удару по Джанкою, як би це зараз специфічно не прозвучало, можна поставити під сумнів. Тому що, наприклад, залізнична лінія - одноколійна, але через те, що удар був завданий біля залізничного вузла, то у теорії там мають бути якісь колійні розв'язки, стрілки та тому подібне. Тобто у реалії старопридатні рейки можна взяти та використати, щоб швидко поремонтувати дірку у залізничному полотні. Тим більше якщо це залізничний вузол, значить і техніка для ремонту полотна там поряд", - пояснив експерт.

Іван Киричевський зауважив, що не варто зараз перебільшувати значущість для росіян логістичної лінії від Керчі до Джанкоя, тому що вони намагаються тримати основний трафік для постачання своїх військ на півдні, використовуючи ще й сухопутний коридор. Тобто у них працює логістика з тимчасово окупованих територій Донбасу на Крим, використовуючи образний "експрес" із Новоросійська у тимчасово окупований Маріуполь, куди возять великими десантними кораблями війська, автомобілі. Відповідно, росіяни вимушені покладатися на Маріуполь більше як на логістичний центр.

"Але, якщо говорити про стратегічне значення, якого ЗСУ досягли ударом по Джанкою, то вивели з ладу ешелон, у якому росіяни везли дуже велику партію ракет "Калібр". Підозрюю, що російські війська перекидали відразу всю місячну партію, яку могла видати оборонка РФ, а це десь 20 одиниць. Цей успіх суттєво поламав можливі плани противника щодо ударів по нашій інфраструктурі. Таким чином виконавши вчора, 20 березня, цей удар, ЗСУ поставили під питання майбутнє російських крилатих ракет як виду зброю. Якщо це настільки вразливий вид зброї, то які можуть бути перспективи? Спочатку ЗСУ завдяки ефективності роботи ППО поховали саму концепцію ворога - завдання високоточних ударів крилатими дозвуковими ракетами, а тепер поховали й майбутнє крилатих дозвукових ракет, тому що на марші - це вразливий вид озброєння", - зазначив Киричевський.

20 березня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомовили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК", які везли залізницею



