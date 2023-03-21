Про це інформує в телемарафоні начальниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо згадати карту тимчасово окупованого Криму, зокрема, залізничного сполучення, то (Джанкой) - це вузлова станція. На початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати", - сказала Гуменюк.

Очільниця пресцентру наголосила, рашисти не будуть визнавати знищення російських крилатих ракет "Калібр НК" під час транспортування залізницею, а переконуватимуть, що спрацювала ППО, бо "це не сприяє їхньому іміджу".

"Вони почувалися досить спокійно через відстань та вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на їхні місця дислокації ворога на півострові. Тому наразі вони все списують на роботу протиповітряної оборони, працюють за методичками, намагаються переконати населення тимчасово окупованому Криму, що все йде за планом. Але ми знаємо, до чого призводить таке переконання", - додала Гуменюк.