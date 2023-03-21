Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Залізницею вже необхідно виїжджати": ЗСУ заявили, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої - сигнал для РФ

"Залізницею вже необхідно виїжджати": ЗСУ заявили, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої - сигнал для РФ

21 березня, 2023 вiвторок
13:34
війна з Росією Вибух у Криму

У Збройних Силах України заявили, що вибухи на залізниці 20 березня в тимчасово окупованому місті Джанкой на півострові Крим - сигнал загарбникам, що час виїжджати

Про це інформує в телемарафоні начальниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо згадати карту тимчасово окупованого Криму, зокрема, залізничного сполучення, то (Джанкой) - це вузлова станція. На початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати", - сказала Гуменюк.

Очільниця пресцентру наголосила, рашисти не будуть визнавати знищення російських крилатих ракет "Калібр НК" під час транспортування залізницею, а переконуватимуть, що спрацювала ППО, бо "це не сприяє їхньому іміджу".

"Вони почувалися досить спокійно через відстань та вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на їхні місця дислокації ворога на півострові. Тому наразі вони все списують на роботу протиповітряної оборони, працюють за методичками, намагаються переконати населення тимчасово окупованому Криму, що все йде за планом. Але ми знаємо, до чого призводить таке переконання", - додала Гуменюк.

  • Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої.
  • Після нічних вибухів у місті Джанкої пів острова Крим, окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. 
  • РосЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої.  

Крим
ППО
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Читайте також:
У Львові вимагали відставки міністра освіти Шкарлета
18 березня, 2023 субота
Стефанчук показав заяву на звільнення від Шкарлета, де той написав своє прізвище з помилкою
20 березня, 2023 понедiлок
У Китаї прокоментували виданий Гаазьким судом ордер на арешт Путіна
Виталий Портников
19 березня, 2023 неділя
Путін обов'язково полетить у Таджикистан як країну-учасницю Римського статуту, щоб принизити міжнародне право, - Портников
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.02
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
21 березня
14:52
Сергій Льовочкін
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Льовочкіна виключили з Комітету з питань нацбезпеки
14:50
Японські депутати купили 20 авто для ЗСУ
14:47
Збройні Сили України
В Україні військові матимуть випробувальний термін для контракту
14:46
Україна повернула 15 дітей
Україна повернула 15 депортованих РФ дітей, - омбудсмен Лубінець
14:37
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Китай "з'їсть" Росію й не помітить, - дипломат Огризко
14:30
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Китай надав Росії безпілотників та деталей до них на $12 млн, - NYT
14:27
Руслан Стефанчук і Урмас Рейнсалу
Стефанчук зустрівся з головою МЗС Естонії Рейнсалу: серед тем переговорів був вступ України до НАТО
14:17
Український військовий
Українські захисники зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Рада прийняла закон
14:12
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Постачання МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", але може підштовхнути партнерів до F-16, - Ігнат
14:09
ЗСУ
Україна, ймовірно, контратакуватиме в Запорізькій і Луганській областях, найближчі 6 місяців стануть ключовими, – Bild
14:03
OPINION
Лєна Чиченіна
Про кадровий голод та відсутність "самогубців"
13:55
Верховна Рада
Верховна Рада виділила додаткові пів трильйона на безпеку та оборону
13:53
ЗАЕС
Псевдокерівнику Запорізької АЕС повідомили про підозру, - СБУ
13:49
Петер Сіярто
Угорщина назвала умову, за якої підтримає вступ України до ЄС і НАТО
13:45
Військова журналістика
Відключення з етеру "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу", цензура та обмеження контенту: Держдеп США опублікував доповідь, в якій оцінив пресу України як "частково вільну"
13:45
Оновлено
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва
13:38
Едді Хірн
Найвпливовіший промоутер світу різко висловився щодо розподілу гонорарів між Усиком та Ф'юрі
13:35
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Візит прем'єра Японії в Київ - це ознака змагальності з КНР за лідерство в Тихоокеанському регіоні, - політексперт Цибулько
13:25
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Голова Мюнхенської конференції про візит Сі Цзіньпіня до Путіна: "Видно, хто кухар, а хто офіціант"
13:09
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала від Євросоюзу 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
13:01
Оновлено
Рада призначила віцепрем'єра з іновацій і двох міністрів
12:55
Ексклюзив
путін
Ордер на арешт Путіна - це посил російським елітам, - Денисенко
12:54
На фото Збройні сили України
Окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, але ЗСУ тримають оборону, - Сирський
12:51
російська армія, мобілізація
РФ щомісяця вдається мобілізувати близько 20 тисяч осіб, - ГУР
12:41
РосЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію
12:22
Відкрив прицільний вогонь по автомобілю з подружжям: правоохоронці Харківщини ідентифікували російського командира
12:13
Ерлінг Холанд
Євро-2024: Найкращий бомбардир Європи пропустить матч проти Іспанії
12:08
OPINION
Віктор Каспрук
Нинішня Росія не піддаватиметься трансформації
12:06
Електроенергія
Енергосистема України працює із резервом потужності, - міністр Галущенко
11:47
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
Ексчемпіон світу спрогнозував нокаут у бою Усика проти Ф'юрі
11:41
Авдіївка
В Авдіївці наразі залишаються понад 2 тисячі людей, - голова МВА
11:21
Євген Коноплянка (ліворуч)
Колишній тренер "Динамо" розкритикував Ротаня за повернення Коноплянки до збірної України
11:03
Рой Ходжсон
Екстренер збірної Англії у 75 років очолив клуб АПЛ
10:47
нафта танкер корабель
Росія цьогоріч стала найбільшим постачальником нафти до Китаю, - Reuters
10:40
Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю з візитом
10:37
Розвідували позиції української ППО: СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів
10:34
Інфографіка
валюта євро
Курс валют на 21 березня: євро дорожчає
10:07
Експоліцейський з Ізюма
Тікав від відповідальності та наступив на російську міну: перед судом постане експоліцейський з Ізюма, який працював на окупантів
10:05
OPINION
Сергій Фурса
Імітація сили. "Дерзкий в подворотне" - улюблена гра Путіна
10:02
Олаф Шольц
Шольц про війну РФ в Україні: маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV