Генштаб назвав мету атаки по окупантах у Джанкої

Про це інформує в Military Media Center в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

"Джанкою є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя чи Херсона. Тому одна з причин завдавання такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території", - сказав Баранов.

Представник Генштабу наголосив, що вибухи у тимчасово окупованому місті Джанкой не порушать постачання боєприпасів до півострова Крим, адже є й інші залізничні вузли, зокрема, в Сімферополі.