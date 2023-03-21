Генштаб назвав мету атаки по окупантах у Джанкої
У Генштабі розповіли, що метою ударів по тимчасово окупованому Джанкою було зупинення логістичного забезпечення РФ у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні
Про це інформує в Military Media Center в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.
"Джанкою є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя чи Херсона. Тому одна з причин завдавання такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території", - сказав Баранов.
Представник Генштабу наголосив, що вибухи у тимчасово окупованому місті Джанкой не порушать постачання боєприпасів до півострова Крим, адже є й інші залізничні вузли, зокрема, в Сімферополі.
- Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої.
- Після нічних вибухів у місті Джанкої пів острова Крим, окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
- РосЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої.
- У Збройних Силах України заявили, що вибухи на залізниці 20 березня в тимчасово окупованому місті Джанкой на півострові Крим - сигнал загарбникам, що час виїжджати.
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