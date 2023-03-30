Росіяни створюють ПВК в Криму, бо готуються до боїв на півострові, - ГУР

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів представник ГУР Андрій Черняк.

"Загарбники створюють так звані “приватні військові компанії” в межах підготовки до бойових дій на півострові. Але значною мірою цей крок також здійснюється заради особистої безпеки та для недоторканності награбованого майна. Власне, з цією метою свою приватну військову компанію створює російська корпорація “Газпром”", - пояснює Черняк.

Він також розповів, що окупанти тримають доволі потужне угруповання в Криму, як в морі, так і на суходолі. Черняк поділився, що наразі ворог тримає близько 90 бойових літаків та 60 бойових вертольотів на анексованому півострові.

Зокрема він наголосив, що ЗСУ враховують це, при підготовці плану зі звільнення Криму.

"Звісно, ми постійно стежимо за зміною ситуації на півострові, ретельно аналізуємо отримані розвіддані, аби врахувати всі фактори й оцінити всі ризики під час планування операції зі звільнення Криму", - сказав Черняк.