У тимчасово окупованому Криму затримали пенсіонерку за проукраїнські написи на паркані
У контрольованому бойовиками Севастополі притягнуть до відповідальності літню жінку, яка наносила проукраїнські написи на різні об'єкти міста
Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр у telegram із посиланням на пресслужбу російського МВС.
Зазначається, що 58-річна жителька Севастополя упродовж останніх кількох місяців увечері та вночі наносила на різні об’єкти інфраструктури міста написи на знак своєї незгоди з проведенням РФ "спеціальної військової операції" в Україні.
Зокрема, найчастіше пенсіонерка діяла в Гагарінському районі Севастополя.
Крім того, окупанти стверджують, що жінка надсилала фотографії написів своїй донці, яка потім розповсюджувала їх у "проукраїнських" телеграм-каналах.
Пенсіонерку хочуть притягнути до відповідальності за фактом вандалізму.
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