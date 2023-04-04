Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр у telegram із посиланням на пресслужбу російського МВС.

Зазначається, що 58-річна жителька Севастополя упродовж останніх кількох місяців увечері та вночі наносила на різні об’єкти інфраструктури міста написи на знак своєї незгоди з проведенням РФ "спеціальної військової операції" в Україні.

Зокрема, найчастіше пенсіонерка діяла в Гагарінському районі Севастополя.

Крім того, окупанти стверджують, що жінка надсилала фотографії написів своїй донці, яка потім розповсюджувала їх у "проукраїнських" телеграм-каналах.

Пенсіонерку хочуть притягнути до відповідальності за фактом вандалізму.