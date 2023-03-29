Про це поінформували в правозахисному проєкті "Кримський процес".

"Згідно з версією обвинувачення, в суді була повністю доведена його вина в тому, що він нібито донатив на добровольчий батальйон «Крим» і мав наміри подібних дій для фінансової підтримки інших підрозділів. Під час судових дебатів прокурор запросив у судді Оксани Карчевської покарання для Аппаза Куратмета у вигляді 10 років позбавлення волі", - зазначили правозахисники.

Так, захист звернув увагу так званого суду, що в справі немає доказів, що добровольчий батальйон "Крим" - незаконне збройне формування. Також було зазначено, що в суді не доведено мотив на вчинення Аппазом Куртаметом злочину, пов'язаного з фінансуванням формування, адже він спрямовував гроші в борг своєму другові. Зокрема захист закликав "суд" припинити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину, а якщо суд із цим не згоден, то перекваліфікувати статтю і винести покарання не пов'язане з позбавленням волі.

Виступ з останнім словом Аппаза Куратмета заплановано на 19 квітня.