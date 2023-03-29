"Прокуратура" окупантів у Криму вимагає 10 років ув'язнення кримському татарину за допомогу ЗСУ
В окупаційному Київському районному суді Сімферополя прокурор запросив 10 років ув'язнення для кримського татарина Аппаза Куртамета за "фінансування незаконного збройного формування"
Про це поінформували в правозахисному проєкті "Кримський процес".
"Згідно з версією обвинувачення, в суді була повністю доведена його вина в тому, що він нібито донатив на добровольчий батальйон «Крим» і мав наміри подібних дій для фінансової підтримки інших підрозділів. Під час судових дебатів прокурор запросив у судді Оксани Карчевської покарання для Аппаза Куратмета у вигляді 10 років позбавлення волі", - зазначили правозахисники.
Так, захист звернув увагу так званого суду, що в справі немає доказів, що добровольчий батальйон "Крим" - незаконне збройне формування. Також було зазначено, що в суді не доведено мотив на вчинення Аппазом Куртаметом злочину, пов'язаного з фінансуванням формування, адже він спрямовував гроші в борг своєму другові. Зокрема захист закликав "суд" припинити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину, а якщо суд із цим не згоден, то перекваліфікувати статтю і винести покарання не пов'язане з позбавленням волі.
Виступ з останнім словом Аппаза Куратмета заплановано на 19 квітня.
- Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомив, що російські загарбники в тимчасово окупованому Криму посилюють тиск на кримських татар: збільшилися арешти та кількість виданих повісток.
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