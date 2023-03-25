У Криму окупанти збільшили арешти та видачу повісток кримським татарам, - Центр нацспротиву
Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму посилюють тиск на кримських татар: збільшилися арешти та кількість виданих повісток
Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що росіяни посилюють репресії проти жителів тимчасово окупованого Криму, закцентувавшись на терорі кримських татар.
"Центр національного спротиву попереджає, що окупанти збільшили кількість працівників спецслужб, які проводять стеження за активними громадянами та активно прослуховують мобільні пристрої. Також наше підпілля фіксує збільшення арештів та видачі повісток кримським татарам", - зазначили в ЦНС.
- Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російська загарбницька влада в Криму розпочала евакуацію кримчан, які співпрацювали з Росією.
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