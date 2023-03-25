Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що росіяни посилюють репресії проти жителів тимчасово окупованого Криму, закцентувавшись на терорі кримських татар.

"Центр національного спротиву попереджає, що окупанти збільшили кількість працівників спецслужб, які проводять стеження за активними громадянами та активно прослуховують мобільні пристрої. Також наше підпілля фіксує збільшення арештів та видачі повісток кримським татарам", - зазначили в ЦНС.