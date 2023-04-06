Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на танки Abrams для України
Американське міністерство оборони уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на $27,1 млн
Про це повідомляє Пентагон.
"General Dynamics Land Systems, штат Мічиган,отримала контракт на танки M1A1 з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів", - йдеться у повідомленні.
Про яку саме кількість вироблених танків ідеться не вказано, проте зазначається, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року".
Кошти виділили в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.
- 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams. Створенням танків мала опікуватися компанія General Dynamics.
- А перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун казав, що танки M1 Abrams Україна може отримати із запасів, що зберігаються на складах США. Це прискорило би їхнє постачання порівняно з тим, якби ці танки виробляли.
- У березні Пентагон прийняв рішення надати Україні 31 танк M1A1 Abrams, замість запланованих раніше новіших моделей M1A2, аби пришвидшити процес передачі.
- На це директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо сказав: "Отримання ранішої версії танків Abrams від США не говорить про те, що ці танки гірші - вони також є сучасними і допоможуть ЗСУ при контрнаступі".
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