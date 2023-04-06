Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на танки Abrams для України 

Про це повідомляє Пентагон.

"General Dynamics Land Systems, штат Мічиган,отримала контракт на танки M1A1 з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Про яку саме кількість вироблених танків ідеться не вказано, проте зазначається, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року".

Кошти виділили в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.