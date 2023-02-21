Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун в інтерв'ю Breaking Defense.

Спочатку планувалося, що виготовлення танків замовлять.

Але майже через місяць після оголошення про рішення відправити танки M1 Abrams до України США все ще вирішують, який спосіб краще – вилучати машини з наявних запасів або замовляти їх.

"Потенційно це може бути комбінацією закуплених і взятих зі складів танків. У нас є Abrams на озброєнні. У нас різні версії "Абрамсів", якісь старіші..., і я не знаю, які саме зрештою отримає Україна", - сказав Браун.

Такий варіант міг би зменшити терміни постачання американських танків до України, наголосив він.