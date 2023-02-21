Україна може отримати танки Abrams зі складів для прискорення їхнього постачання
Танки M1 Abrams Україна може отримати із запасів, що зберігаються на складах США. Це прискорило би їхнє постачання порівняно з тим, якби ці танки виробляли
Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун в інтерв'ю Breaking Defense.
Спочатку планувалося, що виготовлення танків замовлять.
Але майже через місяць після оголошення про рішення відправити танки M1 Abrams до України США все ще вирішують, який спосіб краще – вилучати машини з наявних запасів або замовляти їх.
"Потенційно це може бути комбінацією закуплених і взятих зі складів танків. У нас є Abrams на озброєнні. У нас різні версії "Абрамсів", якісь старіші..., і я не знаю, які саме зрештою отримає Україна", - сказав Браун.
Такий варіант міг би зменшити терміни постачання американських танків до України, наголосив він.
- 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.
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