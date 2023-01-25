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Головна війна з Росією США надають Україні 31 танк Abrams, – Байден

США надають Україні 31 танк Abrams, – Байден

25 січня, 2023 середа
19:07
війна з Росією Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams

Про це Байден сказав на прес-конференції.

"Сьогодні я оголошую, що США надають Україні 31 танк Abrams. Це підтримає можливість України захистити свої території, досягнути своїх стратегічних цілей. Танки Abrams - найбільш здатні і найбільш спроможні танки в світі. Також потрібно, щоб Україна ефективно оперувала цими танками на полі бою. Ми починаємо навчання якомога швидше", - заявив президент США Джо Байден.

  • Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".
  • Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
  • 14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2
  • Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова брати участь у поставках танків для України.
  • Нідерланди можуть викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.
  • Французькі урядовці розглядають можливість передачі власних бойових танків Leclerc для потреб України, зокрема, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок Leopard 2.
  • 24 січня у виданні The Wall Street Journal оприлюднили новину про те, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну.
  • 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
  • Тоді ж Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.
  • За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.

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