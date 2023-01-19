Politico: Франція розглядає можливість передачі Україні танків Leclerc
Французькі урядовці розглядають можливість передачі власних бойових танків Leclerc для потреб України, зокрема, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок Leopard 2
Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.
За словами французького чиновника, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, питання розглядатимуть на спільному засіданні французьких і німецьких чиновників в неділю, 22 січня.
"Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо про це", - сказав французький чиновник журналістам, перш ніж підтвердити майбутню зустріч у неділю. "Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французько-німецького кабінету".
У Politico ствердили: західні офіційні особи побоюються, що в України залишилося небагато часу до того, як Росія почне новий, ширший наступ, і це, ймовірно, потребуватиме постачання танків для зміцнення оборони.
- Нагадаємо, Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
- Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.
- Фінляндія заявляла, що може передати Україні танки, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи. Сьогодні, 17 січня, країна підтвердила готовність узяти участь у коаліції держав, які передадуть Україні танки.
- Газеті Frankfurte Allgemeine Zeitung джерела повідомили: якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.
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