Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає його канцелярія.

"Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки Leopard. Сподіваюся, що до нас приєднаються союзники і ми зможемо сформувати хоча би бронетанкову бригаду", – сказав він.

Своєю чергою, офіційна Варшава має намір передати Україні 14 "Леопардів".

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Ідеться про близько 14 танків", - заявив Дуда.

Варто зазначити, що бронетанкова бригада - це щонайменше 90 танків.

Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.

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