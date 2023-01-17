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Дуда сподівається, що країни НАТО зберуть для України бригаду Leopard: Польща готова дати 14

17 січня, 2023 вiвторок
11:43
Світ Leopard 2

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає його канцелярія.

"Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки Leopard. Сподіваюся, що до нас приєднаються союзники і ми зможемо сформувати хоча би бронетанкову бригаду", – сказав він.

Своєю чергою, офіційна Варшава має намір передати Україні 14 "Леопардів".

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Ідеться про близько 14 танків", - заявив Дуда.

Варто зазначити, що бронетанкова бригада - це щонайменше 90 танків.

  • Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.
  • Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.

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Польща
війна з Росією
Анджей Дуда
зброя для України
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