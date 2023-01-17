Дуда сподівається, що країни НАТО зберуть для України бригаду Leopard: Польща готова дати 14
Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду
Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає його канцелярія.
"Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки Leopard. Сподіваюся, що до нас приєднаються союзники і ми зможемо сформувати хоча би бронетанкову бригаду", – сказав він.
Своєю чергою, офіційна Варшава має намір передати Україні 14 "Леопардів".
"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Ідеться про близько 14 танків", - заявив Дуда.
Варто зазначити, що бронетанкова бригада - це щонайменше 90 танків.
- Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.
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