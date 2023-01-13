Німеччина прийме рішення про передачу Україні танків Leopard наступного тижня, - Bloomberg
Під тиском інших європейських країн Німеччина, ймовірно, наступного тижня ухвалить рішення надати Україні бойові танки Leopard
Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
"За словами двох чиновників, знайомих із думкою уряду, у зв’язку зі збільшенням кількості закликів до Берліна надати важкі танки, Німеччина, швидше за все, вирішить поставити Leopard", - пише видання.
Також ЗМІ посилається на неназваного німецького чиновника, який зазначив, що рішення оголосять до зустрічі "Рамштайн". Очевидно, що на рішення Берліна також уплине те, що Велика Британія готова відправити в Україну бойові танки Challenger 2 в межах спільної угоди з іншими союзниками, сказав чиновник.
- Удень 13 січня в уряді Німеччини сказали, що не отримували офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.
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