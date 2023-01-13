Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

"За словами двох чиновників, знайомих із думкою уряду, у зв’язку зі збільшенням кількості закликів до Берліна надати важкі танки, Німеччина, швидше за все, вирішить поставити Leopard", - пише видання.

Також ЗМІ посилається на неназваного німецького чиновника, який зазначив, що рішення оголосять до зустрічі "Рамштайн". Очевидно, що на рішення Берліна також уплине те, що Велика Британія готова відправити в Україну бойові танки Challenger 2 в межах спільної угоди з іншими союзниками, сказав чиновник.

Удень 13 січня в уряді Німеччини сказали, що не отримували офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb