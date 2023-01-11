Про це написали у твіттері канцелярії президента Польщі.

"Рота танків Leopard Україні буде передана в рамках створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі", - сказав Анджей Дуда під час перебування у Львові в середу, 11 січня.

Окрім того, президент Литви заявив, що його країна готова надати Україні системи протиповітряної оборони та зенітні системи, але не уточнив, які саме і скільки.

Згідно зі стандартами НАТО танкова рота - це 14 машин. Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менш ніж 10 танків Leopard 2PL.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з главами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.

Також Зеленський у Львові вшанував пам'ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами та провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb