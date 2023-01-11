Україні передадуть роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда у Львові повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції
Про це написали у твіттері канцелярії президента Польщі.
"Рота танків Leopard Україні буде передана в рамках створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі", - сказав Анджей Дуда під час перебування у Львові в середу, 11 січня.
Окрім того, президент Литви заявив, що його країна готова надати Україні системи протиповітряної оборони та зенітні системи, але не уточнив, які саме і скільки.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з главами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.
- Також Зеленський у Львові вшанував пам'ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами та провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе