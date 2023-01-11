Про це повідомили в Офісі президента України

"За результатами переговорів є Спільна декларація. У ній відображені ключові політичні, гуманітарні та інші висновки сьогоднішньої зустрічі", – розповів Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із президентами Литви й Польщі.

Спільна декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема в межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в Євросоюзі та НАТО. Зокрема, в ній зафіксовано підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО, щойно це дозволять умови.

У документі також відзначено намір Литви та Польщі продовжити надання військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні.

Окрім того, декларація підтримує скликання Глобального саміту формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану та підтверджує підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

У документі окремо відзначено розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти України й важливість продовження програми "Зерно з України" для посилення глобальної продовольчої безпеки.

Сьогодні, 11 січня, у Львові відбулася неанонсована зустріч глав України, Польщі та Литви. Про це раніше повідомили в офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу", - написав Зеленський.

Як додали у канцелярії президента Польщі, зустріч лідерів Люблінського трикутника за участю президента Польщі Анджея Дуди, президента України Володимира Зеленського та президента Литви Ґітанаса Науседи присвячена зосереджені насамперед на подальшій допомозі Україні в умовах російської агресії, а також на підтримці прозахідних інтеграційних прагнень України.

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув з візитом до Львова. Тут він ушанував пам'ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами, а також провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb