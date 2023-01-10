Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Те, що ми спостерігаємо у інформаційному полі є підготовчими засобами. Так спонукаються країни, які мають танки Leopard на озброєнні, до того, щоб прийняти відповідне рішення про передачу України. Мені здається, що є дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" буде прийнята якась формула", - зазначив він.

На думку Рябих, у країнах НАТО цей танк є дуже розповсюдженою машиною.

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"Цих танків понад 2 тисячі машин. Можна зробити певне рішення, відібрати схожі танки за своїми модернізаційними характеристиками. 10% від цієї кількості - це два танкових полки. 200 Leopard можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою на користь України. Цей той атакувальний кулак, який би міг дозволити швидко і впевнено звільнити українські землі від росіян", - підсумував експерт.

У міністерстві оборони Німеччини повідомили, що наступна зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня 2023 року.