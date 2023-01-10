"Їх багато на складах по всій Європі": Франція та Польща переконують Німеччину передати Україні танки Leopard, - Politico
Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2
Про це повідомляє Politico.
Французький чиновник повідомив на умовах анонімності, що Париж тисне на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard до України напередодні франко-німецького саміту 22 січня.
"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", – пояснив він. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.
Одним з елементів тиску на Німеччину була заява президента Емманюеля Макрона про постачання французьких колісних танків.
"Між Макроном та Зеленським є домовленість, і він був частково інсценований, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправлення танків – ред.)", - додав він.
- Нагадаємо, після розмови Джо Байдена та Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.
- 8 січня стало відомо, що у бундестазі закликають передати Україні Leopard.
- Також президентка Європарламенту Мецола підтримує передання Україні цих танків.
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