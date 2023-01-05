Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot: Байден та Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України
Президент Джо Байден і канцлер Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Білого дому.
У заяві йдеться, що Байден та Шольц поговорили телефоном 5 січня, щоб обмінятися думками щодо триваючої агресивної війни, яку Росія веде проти України. Вони підтвердили свою непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії Росії.
Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.
Для цього США мають намір поставити Україні БМП Bradley, а Німеччина — БМП Marder. Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах.
Також у контексті ракетних і безпілотних атак Росії, які тривають проти критичної інфраструктури України, президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальну потребу України щодо засобів протиповітряної оборони. Наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї ППО Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї ППО Patriot.
- Нагадаємо, 5 січня США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.
- 4 січня Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України. Їх називають легкими танками. Схожу зброю Україні готові надати Франція та Німеччина – 4 січня стало відомо, що Париж передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
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