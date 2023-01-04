Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion

Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion

4 січня, 2023 середа
19:44
Світ президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон

Франція передасть Україні колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це під час телефонної розмови Зеленському пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон

Про це повідомляє BFM TV та президент України Володимир Зеленський у твіттері.

"Провів тривалу й детальну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та (бронетранспортери АCMAT, - ред.) Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку", - зазначив Зеленський.

За словами президента, вони з Макроном погодили подальшу співпрацю над посиленням системи ППО України та інших оборонних спроможностей.

Відомо, що після закінчення розмови двох лідерів, представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих постачань.

  • 14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.
  • 29 грудня міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню повідомив про створення у Франції нового фонду, через який Україна може здійснювати замовлення ВПК Франції. Крім того, вони з міністром оборони України Олексієм Резніковим обговорили пріоритети України серед зброї для перемогти у війні проти РФ. Зокрема мова йшла про протиповітряну, протиракетну, протидронову оборони для захисту українського неба, збільшення кількості важкої артилерії 155-го калібру та боєприпасів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Франція
війна з Росією
зброя для України
Читайте також:
Євстратій Зоря
Автор Євстратій Зоря
3 січня, 2023 вiвторок
Прихильники МП живуть у світі видуманих пророцтв та магічного "богослов’я"
російські танки, окупанти, оркі
2 січня, 2023 понедiлок
В українській розвідці не виключають, що росіяни можуть піти у наступ одночасно з півночі та сходу
ЗСУ Бахмут
3 січня, 2023 вiвторок
Скоріш за все, росіяни будуть відводити війська від Бахмута, - військовий аналітик Гетьман
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 41.44
    Продаж 42.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 січня
20:15
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
Дії РФ проти України можна кваліфікувати як геноцид, - амбасадорка Канади Ґаладза
20:07
У Києві на 17 станціях кільцевої електрички запустили в тестовому режимі оплату карткою і пристроями з NFC
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Чи голосуватиме Бандера на виборах у Польщі?
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 315 дня війни: активізація партизан у РФ, Київ – найкраще місто світу та українська військова мережа, якій заздрять у США
19:27
окупанти, орки
За день окупанти завдали по Україні 9 авіаударів та здійснили 14 обстрілів з РСЗВ
19:27
ЄС оштрафував Meta на понад $400 млн за порушення збору персональних даних
19:12
Руслан Абдурахманов
Окупанти готуються відправити незаконно засудженого кримського татарина Абдурахманова до колонії в РФ
19:09
Знищена техніка окупантів
Генштаб назвав втрати окупантів від знищення бази в Токмаку і відзвітував про удари по ворогу з початку доби
19:03
пологи
В Україні за час повномасштабної війни зареєстровано 152 тис. пологів - на 36 тис. менше порівняно з 2021 роком
19:03
"Найкращий аргумент у політиці стримування": міністр оборони Польщі підписав контракт на купівлю 116 танків Abrams
18:48
Кирило Буданов
Буданов: найближчим часом чекаємо від США надання БМП Bradley
18:25
Лотте ван Бастен Батенбург
У Гаазі підтримали плани щодо створення в місті спецтрибуналу для Росії
18:23
Френк Лемпард
"Евертон" Миколенка близький до звільнення тренера
18:17
Латвія
У посольстві РФ у Латвії знайшли пакунок з "речовиною невідомого походження"
18:09
ЗСУ
ЗСУ ліквідували російських майора, капітана і двох лейтенантів, - офіцер Штефан
18:09
OPINION
Костянтин Москалець
Зима тривоги нашої
17:58
Ексклюзив
путін путлер
Путін готує державні заколоти в країнах Європи, - експерт з військової контррозвідки Притула
17:53
Таране Алідуості
Іранську кіноактрису звільнили з в'язниці після її арешту за критику щодо придушення протестів в країні
17:50
Руслан Малиновський (праворуч)
"Аталанта" та "Спеція" зіграли внічию "українське дербі" в Серії А
17:41
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
17:35
морська міна
ЗСУ знищили протикорабельну міну неподалік пляжу на Одещині
17:35
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували 19 окупантів і знищили 1 сховище з боєприпасами
17:20
Удень окупанти гатили по Нікопольщині: тяжко поранено чоловіка, пошкоджено до 20 осель
17:12
російські танки, окупанти, оркі
РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар, - WSJ
17:05
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакою захопили ворожі позиції
17:01
БПЛА, Іран
У збитому іранському дроні виявили деталі виробництва понад 10 західних компаній, - CNN
16:59
студент
Окупанти наказали відрахувати студентів призовного віку, які навчаються у Криму, - ЦНС
16:57
Вчені відкрили планету, на якій новий рік починається кожні 5 днів
16:56
Ексклюзив
Країни-члени НАТО потребують Україну в Альянсі, - євродепутатка Юкнявічене
16:49
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Анонс контрнаступу Будановим - це один із інструментів для розвалу угруповання РФ, - експерт Defense Express Киричевський
16:45
Кирило Буданов
Буданов: РФ більше не є військовою загрозою світу, режим Путіна - це посміховисько для всіх
16:30
Російські підручники, виявлені в ліцеї на Харківщині
На деокупованій Харківщині в ліцеї виявили понад 500 російських підручників
16:26
прикордонник
За добу незаконно перетнути українсько-румунський кордон намагались 14 чоловіків
16:20
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:13
Утилізація ялинок
У Києві розпочали роботу пункти з утилізації новорічних ялинок
16:12
Зеленський показав світлини з Бахмута
Росіяни обстріляли Бахмут, дві жінки загинули
16:09
Володимир Ар’єв
Володимир Ар’єв: скасувати аукціони для закупівель за бюджетні кошти через Прозорро – крок назад у реформах
16:08
OPINION
Юрій Бутусов
Бій за Бахмут. Два варіанти розвитку подій
16:01
У Дніпрі демонтували пам'ятники російським діячам Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову
15:59
Ансу Фаті (праворуч)
"Барселона" виставила на трансфер футболіста, якого називали "новим Мессі"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV