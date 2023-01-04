Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion

Про це повідомляє BFM TV та президент України Володимир Зеленський у твіттері.

"Провів тривалу й детальну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та (бронетранспортери АCMAT, - ред.) Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку", - зазначив Зеленський.

За словами президента, вони з Макроном погодили подальшу співпрацю над посиленням системи ППО України та інших оборонних спроможностей.

Відомо, що після закінчення розмови двох лідерів, представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих постачань.

14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.

29 грудня міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню повідомив про створення у Франції нового фонду, через який Україна може здійснювати замовлення ВПК Франції. Крім того, вони з міністром оборони України Олексієм Резніковим обговорили пріоритети України серед зброї для перемогти у війні проти РФ. Зокрема мова йшла про протиповітряну, протиракетну, протидронову оборони для захисту українського неба, збільшення кількості важкої артилерії 155-го калібру та боєприпасів.

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