Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T
Франція та Італія схвалили поставку систем протиповітряної оборони SAMP-T, про яку просив президент Володимир Зеленський
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час слухань у Національній асамблеї Франції.
"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", — заявив посол.
- У жовтні Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.
- У Держдепі США постачання Україні засобів ППО назвали пріоритетом.
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