Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час слухань у Національній асамблеї Франції.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", — заявив посол.

У жовтні Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.

У Держдепі США постачання Україні засобів ППО назвали пріоритетом.

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