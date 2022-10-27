Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Системи протиповітряної оборони. На сьогодні це для нас найбільший пріоритет. Ви знаєте чому. Тому що ми хочемо, щоби наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти мали змогу піти до школи, до університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо цього забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО – не лише мають, а й виробляють. Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекси SAMP-T. І ми їх потребуємо", - сказав Зеленський.

Водночас президент нагадав, що провів телефонну розмову з новою прем’єркою Італії Джорджою Мелоні і запросив її відвідати Україну.

"Думаю, ми будуємо новий рівень відносин між Україною та Італією. Це відбувалося впродовж урядування Маріо Драгі. Це стало можливим завдяки йому та італійському суспільству. Ми побудували дуже сильні, міцні стосунки. І я не хочу їх зруйнувати. І я сказав це Джорджі, вона відповіла: "Так, звичайно. Я дійсно підтримую вас і хочу мати відносини на такому ж високому рівні, який був. І теж не хочу їх руйнувати", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна чесна й відкрита у взаєминах з Італією, вдячна за вже надану допомогу і сподівається на подальшу співпрацю.

Раніше, 18 жовтня, наданий Україні Німеччиною зенітно-ракетний комплекс IRIS-T став на бойове чергування.

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