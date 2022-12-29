Нова система ППО та фонд для замовлень у ВПК: деталі переговорів очільників міноборони України та Франції

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Сьогодні ми зробили акцент на переліку пріоритетів України, щоб перемогти в цій війні. Це стосується протиповітряної, протиракетної, протидронової оборони для захисту нашого неба, збільшення кількості важкої артилерії 155-го калібру та боєприпасів. Адже могутні гармати CАЕSAR, які використовуються на полі бою, потребують якісних снарядів. Також нам потрібні бронеавтомобілі для захисту особового складу. Крім цього, ми домовилися про початок нової програми підготовки наших офіцерів Повітряних сил для підготовки та освоєння нової системи ППО, про яку повідомимо пізніше", - зазначив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню наголосив, що захоплюється стійкістю та міцністю духу українських воїнів та повідомив про створення у Франції нового фонду, через який Україна може здійснювати замовлення ВПК Франції.

"Український народ і ЗСУ є справжнім взірцем стійкості та міцності духу. Ми обговорили питання військових потреб України для найближчих тижнів і 2023 року. Франція обрала декілька напрямків для допомоги Україні. По-перше, це – передача обладнання ЗС Франції для української армії на початку наступного року. Другий напрям допомоги це – Європейський Фонд миру, який є важливим інструментом, силою і міццю Європи для підтримки України. Франція вносить у цей Фонд великий внесок – 500 млн євро. І третій напрям – це новостворений фонд у Франції, через який Україна може адресувати замовлення французькому ВПК", - розповів французький міністр.

Відтак обговорено також питання реабілітації українських військовослужбовців у медичних закладах Франції та започаткування довгострокових проєктів з французькими оборонними компаніями.

Співрозмовники також торкнулися питань системи обліку та прозорості військової допомоги. Представникам іноземної делегації було презентовано брифінг щодо впровадження логістичної системи LOGFAS.

Нагадаємо, 28 грудня до Києва прибув міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Він зустрівся з президентом України та міністром оборони.

14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.

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