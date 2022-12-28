Зеленський обговорив з міністром оборони Франції посилення обороноспроможності України
Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню посилення обороноспроможності нашої країни
Про це написав у телеграмі Володимир Зеленський.
"Провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - пише Зеленський.
Раніше сьогодні, 28 грудня, ми повідомляли, що до Києва прибув міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, аби обговорити з українським колегою Олексієм Резніковим питання військової підтримки України.
- 14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.
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