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Головна Світ Зеленський обговорив з міністром оборони Франції посилення обороноспроможності України

Зеленський обговорив з міністром оборони Франції посилення обороноспроможності України

28 грудня, 2022 середа
20:39
Світ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню посилення обороноспроможності нашої країни 

Про це написав у телеграмі Володимир Зеленський.

"Провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - пише Зеленський.

Раніше сьогодні, 28 грудня, ми повідомляли, що до Києва прибув міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, аби обговорити з українським колегою Олексієм Резніковим питання військової підтримки України.

  • 14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.

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Суспільство
Франція
Президент України
Володимир Зеленський
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