До Києва з візитом прибув французький міністр оборони Себастьєн Лекорню

Про це інформує TF1.

Зазначають, що очільник французького міністерства оборони одразу після прибуття в Київ вирушив до Стіни пам'яті загиблих героїв. Там він від імені Франції вшанував їхню пам'ять і висловив підтримку Україні.

Після цього Лекорню планує зустрітися з з командою Міністерства оборони України та українською армією, щоб обговорити питання військової підтримки України з боку Франції. Обговорять ту допомогу, яку вже надали, і ту, яку тільки планують надати.

Також на день запланована зустріч з українським міністром оборони Олексієм Резніковим. Після неї відбудеться пресбрифінг.

14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.