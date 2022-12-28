До Києва з візитом прибув французький міністр оборони Себастьєн Лекорню
У середу, 28 грудня, до Києва прибув міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, щоб обговорити з українським колегою Олексієм Резніковим питання військової підтримки України
Про це інформує TF1.
Зазначають, що очільник французького міністерства оборони одразу після прибуття в Київ вирушив до Стіни пам'яті загиблих героїв. Там він від імені Франції вшанував їхню пам'ять і висловив підтримку Україні.
Після цього Лекорню планує зустрітися з з командою Міністерства оборони України та українською армією, щоб обговорити питання військової підтримки України з боку Франції. Обговорять ту допомогу, яку вже надали, і ту, яку тільки планують надати.
Також на день запланована зустріч з українським міністром оборони Олексієм Резніковим. Після неї відбудеться пресбрифінг.
- 14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.
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