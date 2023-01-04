Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України 

Про це повідомила журналістка Bloomberg із пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс.

За її словами, Байден відповів "так", коли репортери, які їхали з ним, запитали його, чи розглядають Штати варіант відправки "Бредлі" під час підготовки наступного пакета військової допомоги Україні. Втім інших подробиць президент США не уточнив.

Кількома днями раніше Bloomberg повідомляв із посиланням на власні джерела, що уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин Bradley в Україну в рамках подальшої військової підтримки.

Як писало видання, остаточне рішення нібито ще не ухвалено, як і не відомо іншої конкретики.

Довідка. M2 "Бредлі" (англ. M2 Bradley) — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. M2 "Бредлі" надійшла на озброєння в 1981 році після випробувань, що тривали з 1964-го. Отримала назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх у період та після спішування. На її базі створена бойова розвідувальна машина M3 "Бредлі". Американські війська застосовували цю БМП у війнах в Перській затоці й Іраку.

На відміну від M113, які США передали Україні раніше, Bradley озброєні 25-міліметровою гарматою та протитанковими ракетами TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C. БМП може мати встановлену і так звану амбразурну зброю – шість автоматичних 5,56 мм незйомних гвинтівок у бійницях – M231.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю ABC News заявив, що найближчим часом очікується відправлення в Україну американських БМП Bradley

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb