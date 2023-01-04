Буданов: найближчим часом чекаємо від США надання БМП Bradley
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, заявив, що найближчим часом очікується відправлення в Україну американських БМП Bradley
Про це заявив Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.
"Ми їх чекаємо, дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів", - сказав Буданов про доставлення американських бойових машин піхоти Bradley в Україну, що очікують найближчим часом.
Очільник ГУР вважає, що "найгарячішими" бої будуть в березні, загалом Україна планує серйозний поштовх навесні. Тоді, коли увесь світ побачить деокупацію наших земель і остаточну поразку Російської Федерації: "Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу".
"Наша мета, і ми її досягнемо, - це повернення до кордонів 1991 року, як Україна визнана всіма суб’єктами міжнародного права", - сказав Буданов.
- У цьому інтерв'ю керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України.
- Також начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія вже не є військовою загрозою світу, режим Путіна - посміховисько.
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