Буданов: РФ більше не є військовою загрозою світу, режим Путіна - це посміховисько для всіх
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія вже не є військовою загрозою світу, режим Путіна - посміховисько
Про це заявив Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.
"Режим Путіна є посміховиськом для всіх", – сказав Буданов і додав що війська РФ практично зведені до захисту територій, які вони все ще окупували в Україні – і ненадовго.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловився щодо майбутнього РФ – не варто боятися її трансформації, адже це піде лише на користь усьому світові.
"Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто казка", – вважає Буданов.
Також розповів, що єдиною проблемою є ядерний арсенал Росії й неконтрольований режим, який призведе до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом".
"Країна-терорист, яка махає ядерною битою на всіх і погрожує, не є режимом, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення", – додав очільник ГУР.
- Також у цьому інтерв'ю керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України.
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