"Від Криму до Донбасу": Буданов розповів, коли чекати на великий контрнаступ ЗСУ
Керівний ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України
Про це Буданов заявив у інтерв'ю ABC News.
За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, він очікує, що "найгарячішими" бої будуть у березні 2023 року, а Україна планує серйозний наступ навесні.
"Це звільнення територій та завдання остаточних поразок Російській Федерації. Це відбуватиметься по всій Україні, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо, — це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб’єктами міжнародного права", — сказав Буданов.
- 4 січня Кирило Буданов заявив, що у 2023 році удари по військових об'єктах на території Росії продовжаться та розповсюджуватимуться далі вглиб країни-агресора.
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