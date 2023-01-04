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Головна війна з Росією "Від Криму до Донбасу": Буданов розповів, коли чекати на великий контрнаступ ЗСУ

"Від Криму до Донбасу": Буданов розповів, коли чекати на великий контрнаступ ЗСУ

4 січня, 2023 середа
14:52
війна з Росією ЗСУ

Керівний ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України

Про це Буданов заявив у інтерв'ю ABC News

За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, він очікує, що "найгарячішими" бої будуть у березні 2023 року, а Україна планує серйозний наступ навесні.

"Це звільнення територій та завдання остаточних поразок Російській Федерації. Це відбуватиметься  по всій Україні, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо, — це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб’єктами міжнародного права", — сказав Буданов.

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ГУР
Військові новини
Кирило Буданов
наступ ЗСУ
деокупація України
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