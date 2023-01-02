"Більше і глибше": Буданов спрогнозував нові атаки на території РФ
У новому році удари по військових об'єктах на території Росії продовжаться, також вони завдаватимуться далі вглиб території країни
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє з посиланням на ABC News.
Крім того, було підтверджено причетність України до атак російських авіабаз, голова ГУР МО України відмовився, але пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни.
На запитання щодо ударів по Криму він відповів: "Крим - це територія України, тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю".
- Раніше начальник ГУР заявив, що взимку ситуація на фронті докорінно не зміниться.
- 29 грудня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ситуація на лінії фронту зайшла в глухий кут, ані Україна, ані Росія не може досягти вагомих успіхів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе